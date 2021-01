Breivik-Manifest: Buchhändler rechtfertigen sich

Breivik hatte 2011 bei einem Bombenanschlag in Oslo und einem Amoklauf in einem Jugendlager 77 Menschen getötet, darunter 69 Mitglieder der Jugendorganisation AUF der norwegischen Sozialdemokraten. Breivik wurde zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt - zum Zeitpunkt des Urteils war das die höchstmögliche Strafe in Norwegen. Nur Stunden vor den Terroranschlägen hatte er das Manifest per E-Mail an rund 1000 Adressaten versandt.