Falsche Zahnärztin zog Bewusstlosem 13 Zähne

Verdächtige soll auch in Zahnarztpraxis eingebrochen sein

Die Ermittler kamen der falschen Zahnärztin auf die Spur, als in eine Praxis eingebrochen wurde. In der Ordination wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Kassa geplündert - mehr als 22.861 Dollar (rund 19.400 Euro) in Bargeld und Schecks wurden erbeutet. Nach umfangreichen Ermittlungen wird Eich auch wegen mehrerer Einbrüche, Verstößen gegen Bewährungsauflagen und Ordnungswidrigkeiten der Prozess gemacht.