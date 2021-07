Medaillen-Ambition: Gutes Los für Marach/Oswald

Davor hatte die wahrscheinliche ÖTV-Paarung für das heurige Davis-Cup-Finalturnier in einer Theorie-Einheit Spielzüge einstudiert. „Wir müssen ‘on the same page‘ sein“, erklärte Oswald. Wichtig sei dann die Umsetzung auf dem Court. Marach: „Es geht dann darum, unsere Spielzüge, unsere Lieblingsspielzüge, uns einzutrainieren. Wenn man nicht eingespielt ist, fangt man zum Hudeln an. Es wichtig, dass wir uns schon vorher zusammenreden und wissen, was wir machen in den wichtigen Punkten.“