Absturz wegen Fehler von Flugschüler

Am Dienstagvormittag krachte es am Flugplatz Unterzeil im Allgäu. Ein 36-jähriger Flugschüler, der zuvor mit seiner Maschine vom Flugplatz in Hohenems gestartet war, sollte in Unterzeil eine Aufsetz- und Durchstartübung durchführen. Die Landung klappte einwandfrei, doch beim neuerlichen Durchstarten geriet der Pilot in Schwierigkeiten.