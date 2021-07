Sturer Atomlobby pfeift rauer Wind um die Ohren

Gewessler appellierte an ihren slowenischen Amtskollegen Andrej Vizjak auch, die Erdbebengefährdung am Standort durch internationale Experten neu bewerten zu lassen: „Sowohl die Laufzeitverlängerung, als auch der Ausbau sind ein Risiko für die Menschen in Österreich“, betont Gewessler. „Ich erwarte mir, dass unsere Bedenken ernstgenommen werden.“