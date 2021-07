Cup-Schreck Kalsdorf schlug zu - Altach ist raus

Kalsdorf im September 2006: Sturm-Coach Franco Foda stiefelte stinksauer in die Kabine. Grund: Der damalige Landesligaklub hatte seine Truppe in der ersten Runde gerade mit 1:0 aus dem Cup geschmissen. Nicht die einzige Cup-Sensation des Riesentöters bisher: 2013 eliminierten die Steirer die Austria in Runde zwei mit 2:1. Und am Samstag schlugen sie wieder zu!