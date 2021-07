Die Schmähtandler der vereinigten Atomlobby

Seit Tschernobyl und Fukushima ist wohl jedem klar, dass Atomenergie brandgefährlich ist. Was also tut die vereinigte Atomlobby aus abgehalfterten Politikern, fehlgeleiteten Wissenschaftern und geldgierigen Industriellen? Sie erzählt uns G’schichtln von sicheren Schrottmeilern, um so guten Wind für Laufzeitverlängerungen und die Errichtung neuer Reaktoren zu machen. Die Umweltorganisation Global 2000, die uns Steirer im Kampf gegen Krško unterstützt, kontert mit Fakten. Und zerlegt etwa das Märchen, dass Kernkraft die Antwort auf den Klimawandel wäre