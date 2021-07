Samariterbund-Jugendgruppe will wieder starten

Nur Online-Treffen möglich

Jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr trifft sich die Gruppe, zu der derzeit 41 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren gehören, beim Samariterbund in der Reindlstraße in Linz-Urfahr. In den letzten eineinhalb Jahren waren nur Online-Treffen möglich. „Das war für unsere Kinder teilweise dramatisch. Am Anfang gab es fast nur weinende Smileys in der Online-Gruppe“, so Fleschurz. Zwei Nachwuchs-Jahrgänge sind dem Samariterbund durch die Pandemie verloren gegangen, ein Neueinstieg online war fast nicht möglich, es fehlte einfach das Gruppengefühl.