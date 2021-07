Britischer Gesundheitsminister ist Corona-positiv

Trotz zigtausender neuer Fälle Aufhebung der Beschränkungen

Derzeit sind in Großbritannien 69 Prozent der Menschen erstgeimpft, 53 Prozent haben den vollen Corona-Impfschutz. Die Delta-Variante dominiert die Insel deutlich: Am Mittwoch wurde mit mehr als 42.000 Neuinfektionen die höchste Zahl an Ansteckungen mit dem Coronavirus seit Mitte Jänner verzeichnet. Am Freitag wurden mehr als 50.000 neue Fälle registriert.