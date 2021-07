Impfpflicht nun auch für englische Pflegekräfte

Keine Impfpflicht in Deuschland

Deutschland lehnt eine ähnliche Pflicht ab. „Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen wie Frankreich“, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag bei einem Besuch beim Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. „Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Ich glaube nicht, dass man durch eine Veränderung (...) jetzt Vertrauen gewinnen würde“, fügte Merkel hinzu.