Betrunkener Mann in Donaukanal gestürzt - tot

Tragisches Unglück in Wien: Ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann ist in der Nacht auf Samstag vor den Augen von Polizisten beim Schwedenplatz in den Donaukanal gestürzt. Eine sofort eingeleitete Suche verlief erfolglos. Am Samstagvormittag wurde dann eine Leiche geborgen. Es dürfte sich wohl um den verunglückten Mann handeln.