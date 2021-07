Ländle-Polizei stoppt Radler mit 2,34 Promille

Ab Freitag, 16 Uhr, bis Samstagmorgen um 1.30 Uhr, wurde in den Bezirken Bregenz und Dornbirn eine Schwerpunktkontrolle „Suchtgift und Alkohol im Straßenverkehr“ durchgeführt. An der Aktion beteiligten sich insgesamte zehn Polizei-Einsatzkräfte aus den beiden Bezirken und der Landesverkehrsabteilung, sowie ein Polizeiarzt. Insgesamt mussten zwei durch Suchtgift beeinträchtigte und drei alkoholisierte Lenker beanstandet werden, davon ein Radfahrer mit stolzen 2,34 Promille. Ein Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Ein anderer Lenker war ohne Führerschein unterwegs, vier Personen wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. In drei Fällen wurden zudem geringe Mengen an Suchtmittel sichergestellt.