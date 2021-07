Mann (57) stirbt nach Verkehrsunfall in Dornbirn

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der Lustenauer Straße in Dornbirn zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Schweizer war mit seinem PKW in Richtung Zentrum unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger PKW-Lenker aus Lustenau in entgegengesetzte Richtung. Die Polizei vermutet, dass der 57-Jährige aufgrund eines gesundheitlichen Problems plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Gegenverkehr geriet und dort das Fahrzeug des Schweizers touchierte.