Aus für die Lkw-Fahrverbote in Tirol gefordert

„Maßnahme macht umweltpolitisch keinen Sinn“

„Offiziell wird diese Maßnahme mit dem Luftschutz begründet, in der Praxis aber, macht diese Maßnahme umweltpolitisch keinen Sinn: Ein Komplettverbot in den Nachtstunden führt lediglich zu einer höheren Konzentration der Fahrten in den Tagstunden - mit mehr Staus, Stop-and-go-Verkehren und folglich mehr Emissionen“, so die Handelskammer. Diese hatte bereits im vergangenen Februar ein Rechtsgutachten zum Sektoralen Fahrverbot vorgestellt. In der Vergangenheit war die Kommission bereits zweimal gegen das Sektorale Fahrverbot in Tirol vorgegangen.