Lokale, über die man spricht: Neni am Prater

Haya Molcho hat sich mit ihren Neni-Lokalen und dem Konzept einer jugendlich-orientalischen Tel-Aviv-Küche in wenigen Jahren eine große Anhängerschar geschaffen. Mittlerweile betreibt sie - gemeinsam mit ihren Söhnen - Ableger in Zürich, München, Hamburg und Berlin. Auch in Wien kam soeben ein neuer Standort hinzu, nämlich hoch oben auf einem der vielen neuen Glas- und Metallfassaden-Gebäude, die rund um den Prater in großer Zahl entstanden sind. Das Haus beherbergt ein ebenfalls auf lässig getrimmtes Hotel namens Superbude. Die Lage am Dach verschafft dem NENI AM PRATER einen coolen Ausblick, von der Terrasse sieht man nicht nur weit in die Ferne, sondern auch auf die johlenden Karussell- und Blumenrad-Besucher hinab. Das Innere wirkt dank Rundumverglasung und großer Raumhöhe luftig, zwischen den runden Holztischen stehen Olivenbäume in strohumwundenen Töpfen.