Lokale, über die man spricht: Meissl & Schadn

Vor mittlerweile vier Jahren sicherte sich ein Restaurantbetrieb am Schubertring in Wien die Rechte auf den historischen Namen eines einst berühmten Etablissements, nämlich MEISSL & SCHADN. Seither wird dort mit Erfolg die großbürgerliche Spielart der Wiener Küche zelebriert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Konzept auch in andere Städte expandiert. Jetzt haben die Betreiber einen geradezu idealen Standort gefunden, nämlich am westlichen Ende der Getreidegasse in Salzburg, mitten im Festspiel-Grätzel. Das Lokal ist größer, als es von der engen Gasse her wirkt, ein mächtiger Kristallluster, bordeauxrote Lederbänke, Thonet-Sessel und weiße Tischtücher unterstreichen das Altwiener Flair.