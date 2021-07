„Jedes Bild hat seine Geschichte“

Für den fast 90-jährigen Sammler schließt sich mit seinem Museum „eine Lücke in der Kunstgeschichte, nicht nur in Salzburg, in ganz Europa“. Besucher finden in jedem Raum eine Mappe mit Erklärungen zu den Ölgemälden, Skulpturen und Bildern. Dadurch wird jedes Zimmer zu einem „Kabinett voller Schicksale“, wie es eine Besucherin treffend bezeichnete. Auch für Heinz Böhme sind diese Erinnerungen gegen das Vergessen der wichtigste Aspekt des Museums: „Für mich ist das Sammeln nicht nur ein Zusammenfügen von Bildern, es geht um die Menschen. Jedes Bild hat eine Geschichte.“ So wie bei einem Bühnenbild-Entwurf der Festspiel-„Zauberflöte“ 1967 von Teo Otto, der 1933 in die Schweiz emigrierte, aber später als erfolgreicher Künstler zurückkehrte.