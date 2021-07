Delta-Variante: Keine Panik, aber Sorgfalt

Lockerungen überall, parallel die ansteckendere Delta-Form: So kann eine weitere Welle nicht ausbleiben - fraglich ist, wann und wie sie uns trifft. Die Ausgangslage ist gut: Die Neuinfektionen steigen teils sprunghaft an, wie etwa in Großbritannien (siehe Grafik). Aber nicht die Intensivbetten-Auslastung. Hierzulande sei die Zahl der Hospitalisierten etwa so niedrig wie zuletzt im August bzw. September 2020: „Die Lage ist entspannt“, so Walter Hasibeder vom Krankenhaus St. Vinzenz in Zams (T), Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin.