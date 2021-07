Hunderte Fälle: Delta-Variante baut Dominanz aus

Wien Spitzenreiter mit 873 Delta-Fällen

Die insgesamt meisten Delta-Fälle aus dem stichprobenartigen Überwachungssystem (Stand: Dienstagnachmittag) gab es bisher mit 873 in Wien, dahinter folgen Niederösterreich mit 187 und Tirol mit 108 Nachweisen. In Oberösterreich wurden 78 Proben positiv auf Delta getestet, in Vorarlberg und der Steiermark jeweils 61. In Salzburg gab es 46 Delta-Nachweise, im Burgenland 37 und in Kärnten sieben.