Artisten, Clowns und Feuerspucker verzaubern Linz

„Krone“-Kinderspektakel beim Lentos

Da ließ etwa der Figurentheaterspieler Thomas Herfort vor der Stadtpfarrkirche in Urfahr seine Skelett-Puppe tanzen, während in den Kunstuni-Höfen die Clownin Fra Marto die kichernden Zuschauer mit Wasser bespritzte und die bayrische Comedy-Spezialistin La Tanik vor allem das männliche Publikum mit ihren Bierdosen-Kunststücken in den Bann zog. Seiltanz, Jonglierkünste, Feuershows – das Programm zum Start am Donnerstag war so bunt wie eh und je. Für die Allerkleinsten gab es beim „Krone“-Kinderspektakel – diesmal beim Lentos – wieder viel zu entdecken.