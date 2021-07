„Alles gurgelt“ gegen die neue Delta-Variante

In Wien läuft die Aktion „Alles gurgelt“ schon erfolgreich, nun zieht Oberösterreich als erstes Flächenbundesland nach. Gestartet wird schrittweise in den Bezirken Linz (ab 19. Juli), Gmunden und Vöcklabruck (jeweils ab 2. August). Hier kann man sich nach der Registrierung im Internet auf www.allesgurgelt.at mittels Code vier Gratis-Gurgeltests in Filialen der Rewe-Gruppe (Bipa, Billa, Billa Plus oder Penny) abholen. Mit Hilfe einer App führt man den Test durch und gibt die Probe wieder in der Filiale ab. Binnen 24 Stunden wird das Testergebnis vom Labor ausgewertet, es ist 72 Stunden gültig.