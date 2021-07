Uraufführung von „Friedl Bison und seine Kinder“

Das komplizierte Erbe

Friedl Bison, der Vater, gibt vor, dass er sein Erbe verteilen will. Er versammelt seine drei Kinder in der Lobby eines Hotels. Er selbst hält sich in einer Suite, einen Stock oberhalb der Sprösslinge auf, wobei keiner von ihnen in seine Nähe kommen darf. Nur Nachrichten des Butlers Dietrich vulgo Dixi (Gerald Votava) erreichen sie. Sohn Josef (Alexander Braunshoer), ein sinnesfreudiger Psychiater, Bruder Horst (Manuel Witting) ein korrupter Politiker und Christine (Jula Zangger), die knallharte Geschäftsführerin des Familienimperiums, haben unterschiedliche Vorstellungen von der Verteilung. Narzissmus und Gier treiben die Erben in einen familiären Wettstreit um das größte Stück vom Kuchen.