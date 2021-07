Konjunkturbarometer: Tirols Wirtschaft wächst

„Nach 15 Monaten Rezession verzeichnen wir einen Aufschwung in Tirols Wirtschaft!“ Mit dieser Botschaft begann WK-Präsident Christoph Walser am Mittwoch die Präsentation des Konjunkturbarometers. Dieses zeigt in mehreren Branchen eine sehr gute Stimmung. Es gibt aber auch Sektoren, die noch unter der Pandemie leiden.