Radunfälle in Tirol forderten zwei Verletzte

Zu zwei Fahrradunfällen kam es am Mittwoch in Niederndorf im Bezirk Kufstein und in Wängle im Bezirk Reutte. In Niederndorf wurde ein Mann (78) von einem Mountainbiker angefahren, der die Unfallstelle jedoch gleich wieder verließ. Indes wurde in Wängle einer 53-Jährigen eine Baustelle zum Verhängnis.