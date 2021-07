Vier Arbeitskollegen befreien Eingeklemmten

Am Mittwoch gegen 09.35 Uhr wollte ein 56-jähriger Arbeiter in einer Firma in Fügen ein blockiertes Brett lösen. Unmittelbar nach dem Lösen des Brettes fuhr der Hubtisch nach unten und klemmte den Arbeiter im Bereich des Oberschenkels ein. Glücklicherweise konnten vier Arbeitskollegen ihren eingeklemmten Mitarbeiter befreien und setzten anschließend die Rettungskette in Gang. Der 56-Jährige erlitt bei diesem Unfall erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.