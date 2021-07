Schlangen-Attacken auf Hunde: Tierarzt hilft

Mehr als 20 Hunde hat der Tierarzt heuer bereits nach einem Schlangenbiss - meistens von einer Kreuz- oder Höhlenotter - erfolgreich behandeln können. Rainer hat zum Glück immer Gegengift gelagert. „Vor allem in der Koschuta, in den Nockbergen und am Falkert gab es heuer Bissattacken. Der Hund in Brückl hatte leider das Pech, dass die Schlange ein Gefäß erwischte und das Gift so schneller in die Blutbahn gelangte. Deshalb ist der Hund auch in kurzer Zeit gestorben“, erklärt der Tierarzt. „Ansonsten hat man in der Regel genug Zeit, um in die Praxis zu kommen. Wenn ein Hund gebissen wurde, sollte man Ruhe bewahren und ihn am besten zum Auto tragen.“ In akuten Fällen sei Rainer aber auch schon den verzweifelten Hundebesitzern entgegengefahren.