Hund starb nach Biss durch eine Kreuzotter

Am Montagvormittag war Happ für die Österreichischen Bundesbahnen unterwegs, um Eidechsen und Schlangen von Baustellen zu retten. An den Gleisen bei Pörtschach fing sie drei Hornvipern - eine Art, die bisher als giftig, aber nicht extrem gefährlich galt. Trotzdem ist vor Kurzem, wie berichtet, ein 24-Jähriger in Oberösterreich nach einem Biss einer in einem Terrarium gehaltenen Hornviper gestorben.