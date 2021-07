Europäischer Herbst als Gradmesser für Bullen

Ausfälle und Abgänge „schwer zu kompensieren“

„Wenn man die Torquote anschaut, die uns mit Patson und der Verletzung von Sekou weggebrochen ist, dann spricht das Bände“, sagte Jaissle bei der Saisonauftaktveranstaltung der Bundesliga am Dienstag in Wien. „Das ist schwer zu kompensieren. Wir haben aber großes Vertrauen in unseren Kader, wir haben ganz junge Toptalente, die jetzt in die Bresche springen müssen.“