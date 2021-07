Asylwerber erhalten leichteren Zugang zu Arbeit

Arbeitsminister will „bestehende Praxis“ weiterhin sicherstellen

Eine solche Beschäftigungsbewilligung ist möglich, wenn ein Asylwerber seit drei Monaten zum Asylverfahren zugelassen ist. Damit gibt es weiterhin Einschränkungen für Asylwerber am Arbeitsmarkt, der Zugang wird aber deutlich erleichtert -sofern die türkis-grüne Regierung nicht neue Einschränkungen per Verordnung erlässt.