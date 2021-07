Türkei als Ziel: Zahl flüchtender Afghanen steigt

Taliban haben mehr als ein Viertel der Bezirke eingenommen

Die militant-islamistischen Taliban haben in den vergangenen Wochen einen alarmierenden Vormarsch in Afghanistan hingelegt. Mehr als ein Viertel der Bezirke haben die Islamisten seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen neu eingenommen. In mehrere Provinzhauptstädte sind sie eingesickert oder kontrollieren bereits Teile davon. Die Sicherheitskräfte der Regierung versuchen dagegen zu halten, aber ihre Moral ist seit dem Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen schwer angeschlagen. Ihnen springen nun private Milizen bei - und lösen so noch mehr Sorgen aus, dass das Land in einen Bürgerkrieg abdriften könnte.