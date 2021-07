„Schule des Wir“ schafft Inseln des Zusammenseins

Fünf bunte Inseln

Bis auf eine Sommerpause (31. Juli bis 23. August) kann man sich die Ausstellung zur „Schule des Wir“ im noch bis 18. September in der Volksgartenstraße anschauen. Hoffentlich viel länger stehen die von den Menschen gut angenommenen Inseln des Zusammenseins im Annenviertel zur Verfügung. An fünf Orten haben fünf Künstler/Kollektive gemeinsam mit den Anwohnern Plätze geschaffen, wo man sich treffen, miteinander reden und auch feiern kann. Am Lendplatz etwa hat Eliana Otta eine Oase für Pflanzen und Menschen angelegt.