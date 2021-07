„Europa League? Wir haben sicher das Zeug dazu!“

Ein Kindheitstraum

Jetzt zählt für den Mittelstürmer mit 1,7 Millionen Euro Marktwert nur mehr die schwarz-weiße „Squadra“. „Die Vorbereitung war gut, ich glaube, man hat in den Testspielen gesehen, wie hungrig und in Form wir sind. Mit Nemeth haben wir zwar einen starken Spieler abgegeben, aber mit unseren Neuzugängen in der Offensive und Defensive sind wir wieder sehr gut aufgestellt.“ Nach dem Traum, den er mit dem Heimatland bei der EM durchlebte, will sich Yeboah bei Sturm den nächsten Traum erfüllen: Fußball-Europa! Noch hat er ja keine internationale Partie auf seiner Visitenkarte. „Es war schon als Kind mein Ziel, im Europacup zu spielen. Mit der Europa League wäre ein kleiner Kindheitstraum erfüllt.“ Ist Sturm stark genug? „Absolut ja!“, kommt’s wie aus der Pistole geschossen. „Das Spiel gegen Roter Stern war stark, das hätten wir auch gewinnen können.“