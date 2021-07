Anzahl gegen Corona geimpfter Pädagogen unklar

Dashboard nicht verlässlich

Auch das Land scheint derzeit im Trüben zu fischen, was diese nicht ganz unerheblichen Zahlen angeht. Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) konnte gestern jedenfalls nicht sagen, wie hoch die Durchimpfungsrate liegt. Auf die Zahlen, die am Impf-Dashboard des Landes angegeben sind, kann man sich aber keinesfalls mehr verlassen, denn dort seien nur jene Personen angegeben, die noch in den Priorisierungslisten erfasst worden sind, erklärte die Politikerin. Wenn sich danach eine Pädagogin impfen hat lassen, so scheint das nicht mehr auf.