Sydney: Gefängnisaufstand nach Stunden beendet

In der australischen Metropole Sydney ist es am Montag zu einem Aufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis im Nordwesten der Stadt gekommen. Wie die Tageszeitung „The Sydney Morning Herald“ unter Berufung auf die Verwaltung der Haftanstalt berichtete, sei die Lage erst nach mehreren Stunden wieder unter Kontrolle gewesen. Die Häftlinge hatten zudem an mehreren Stellen Feuer gelegt.