Jugendumfrage in Linz von Ministerium gestoppt

Die Linzer Suchtstrategie – seit 2019 in Arbeit – hätte Anfang des Sommers präsentiert werden sollen. Doch FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml ist in Verzug. Nachdem VP-Stadtvize Bernhard Baier jetzt urgierte, ließ Raml wissen: „Wir wollten für den Suchtplan eine Jugendumfrage machen, die LH-Stv. Christine Haberlander kurzfristig stoppte.“ Was allerdings so nicht ganz richtig ist.