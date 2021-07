Ein Lauf, der für die Kinder zum Abenteuer wird

Der Junior-Bewerb ist fixer Teil der „Beat the City“-Serie und findet am Vortag des E-Grazathlons statt. Hunderte begeisterte Kinder haben an dem abenteuerlichen Lauf schon teilgenommen, bei dem der Spaß an erster Stelle steht. Heuer findet der Center West Junior Grazathlon am 10. 9. im Augarten statt. Dabei handelt sich um einen Hindernislauf, bei dem in drei Klassen (8 bis 10 Jahre, 11 bis 13, 14 bis 15) angetreten werden kann.