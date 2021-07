Blümel versichert: Heimische Digitalsteuer bleibt

„Dafür brauchen wir eine konkrete politische Einigung und müssen genau wissen, welche Digitalsteuern in Zukunft wann kommen werden“, sagte Blümel am Montag im Vorfeld eines Treffens der Eurogruppe in Brüssel, an dem auch die US-Finanzministerin teilnehmen wird. Es könne nicht sein, dass große Konzerne wie Facebook und Google relativ zu ihrem Gewinn de facto weniger Steuern zahlen als der Greißler ums Eck in Österreich, erklärte der Finanzminister. „Deshalb haben wir eine eigene digitale Steuer eingeführt.“