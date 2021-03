USA drohen Österreich jetzt mit Strafzöllen

Seit 2020 Steuer auf Online-Werbeerlöse

In Österreich wird seit dem Vorjahr eine Steuer auf Online-Werbeerlöse erhoben, die insbesondere auf US-Internetriesen wie Google, Apple oder Facebook abzielt. Die türkis-grüne Bundesregierung macht keinen Hehl daraus, dass sie diese Konzerne stärker zur Kasse bitten will, was in den USA als Diskriminierung gesehen wird.