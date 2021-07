Fußacher spechteln auf Harder FKK-Gelände

Seitdem Bürgermeister Peter Böhler in Fußach das Zepter schwingt, ist nicht nur Bewegung in die Sache mit der Renaturierung der „Alten Fußach“ gekommen. Auch andere Wasserprojekte laufen. Die Fußacher drängen an den See und spechteln auf das FKK-Gelände, das aber in Harder Hand ist.