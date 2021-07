Djokovic zum 20., aber kein „Golden-Slam“ heuer

Djokovic-Coach Goran Ivanisevic meinte, dass die Debatte um den „Größten aller Zeiten“ (GOAT - Greatest of all time) vorbeisein könnte, wenn der Serbe die US Open gewinnt und den Kalender-Grand-Slam schafft. Rod Laver hatte dies zuletzt in einer komplett anderen Zeit 1969 (davor 1962) geschafft. „Er ist der Einzige, der alle vier hintereinander im selben Jahr gewinnen kann“, glaubt der Ex-Wimbledonsieger Ivanisevic.