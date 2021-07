Auto stürzt Böschung zum Grundlsee hinab

Viele Schutzengel hatte ein Pkw-Lenker am Wochenende bei einem Verkehrsunfall in Grundlsee in der Steiermark: Aus ungeklärter Ursache kam sein Wagen von der Fahrbahn ab, stürzte über die Uferböschung hinab, überschlug sich und landete schließlich am Dach im Wasser.