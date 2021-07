7550 Stiche bei Tiroler Impfaktion ohne Anmeldung

Große Nachfrage bei Impfbus in Innsbruck und Kitzbühel

Gemäß den Rückmeldungen aus den Tiroler Impfzentren verlief die Organisation vor Ort ohne größere Zwischenfälle. An einigen Standorten wurde aufgrund großer Nachfrage am Sonntag schon früher mit dem Impfen begonnen, heißt es. Das Interesse am Impfbus war nach der Premiere am Samstag in Innsbruck auch am Sonntag in Kitzbühel groß. So groß, dass am Nachmittag einige Impfwillige auf andere Orte verwiesen werden mussten.