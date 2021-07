Hitze bringt die Bauern gehörig ins Schwitzen

Im Juni hatten die Messstellen des Hydrographischen Dienstes des Landes in den Bezirken im Schnitt einen Niederschlag von unter fünf Liter pro Quadratmeter verzeichnet. Die Situation ist angespannt. Parallel dazu steigt die Gefahr von Bränden. Allein die Feuerwehren des Bezirkes Neusiedl am See mussten in den ersten zehn Tagen im Juli zu 15 Einsätzen ausrücken - aufgrund der Hitze unter erschwerten Bedingungen. Gleichzeitig bangen Landwirte um ihre Felder und Kulturen. Hält die extreme Trockenheit noch länger an, könnte sich das Klima extrem schlecht auf die Ernte auswirken. Schon jetzt werden vielerorts deutliche Einbußen bei den Erträgen von Getreide, Mais & Co. befürchtet.