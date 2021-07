Das große Fressen im Schneckenland

Den Feind erst einmal kennenlernen

Was also tun? Zuerst gilt es, den Feind kennenzulernen: Die spanische Wegschnecke ist einst - wohl versteckt in einem Lkw - in unsere Breitengrade eingewandert und hat sich hier zu einem wahren „Erfolgsmodell“ entwickelt, wie Zimmermann sagt. Denn in ihrer Ursprungsheimat, höchstwahrscheinlich Frankreich, fand die Art weit kargere Bedingungen vor. Erst das feuchte Klima in Kombination mit reichlichem Nahrungsangebot hierzulande hat die Populationen explodieren und zu einem Problem werden lassen.