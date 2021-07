Teure Schnitzel, billige Löhne, schwarze Schafe

„Krone“: Um 4,4 Prozent teurer wurden laut EU-Statistik die Preise in der Gastronomie im Mai. Der Anstieg liegt über jenem in Deutschland (1,9%),- und über der Inflation und der Lohnerhöhung in der Branche (2,2%). Wie ist er argumentierbar?

Pulker: Die Daten wurden nicht in den Betrieben erhoben, sondern geschätzt. Das finden wir nicht in Ordnung. Und: Die Strompreise stiegen in der Zeit um 5,2%, die für Obst und Gemüse um 4,5%, für Fleisch um 3,6 % - das müssen wir schon irgendwie weitergeben.

Anderl: Wir wollen kein Gastro-Bashing betreiben. Aber die Pandemie war nicht nur in Österreich, sie war in allen Ländern. Auch dort gab es Lockdowns, und trotzdem finden wir in der EU nirgends diese Preiserhöhung. Dazu kommt, dass es bei den Löhnen dieselbe Erhöhung nicht gab. Wenn es die gäbe, wäre das in Ordnung. Auch die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verbessert. Und gerade für die Gastro gab es - was wir auch gut finden - Förderungen bis zur Mehrwertsteuersenkung. Dazu kam der Gassenverkauf. Da kann man nicht sagen, dass es keine Einnahmen gab.

Pulker: Wir haben Betriebe wie die Nachtgastronomen, die 15 Monate keinen Gassenverkauf, keine Einkünfte hatten. Am Ende ist es ein kleiner Prozentsatz, der diese Möglichkeit nutzte.