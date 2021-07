Miami: Weitere Leichen nach Hauseinsturz geborgen

Erst am Donnerstag gaben die Behörden in Miami bekannt, die wochenlange Suche nach Überlebenden in den Trümmern eines Wohnhauses, das im Juni eingestürzt war, einstellen zu wollen. Freitagmittag aber wurden weitere 14 Leichen entdeckt und geborgen - damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 78. Es werden immer noch Dutzende Menschen vermisst.