Landwirte schauen wieder einmal durch die Finger

Wie das EU-Statistikamt Eurostat in der Vorwoche eruierte, sind die Preise in der heimischen Gastronomie und Hotellerie zuletzt um satte 4,4 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres ausgefallen. Nirgendwo anders gibt es so starke Preissteigerungen nach dem Corona-Lockdown wie in Österreich. Zum Vergleich: EU-weit lag die Teuerung zeitgleich bei 0,6 Prozent.