Autolenker attackierte Biker mit einem Tischbein

Ein Kosovare (50) soll am Freitag einen Motorradfahrer (49) aus Deutschland beim Überholen auf der Salzburger Straße bei der Autobahnauffahrt Salzburg-Nord ins Straßen-Bankett abgedrängt haben. Daraufhin gerieten die beiden in einen Streit, der wenig später eskalierte. Der Kosovare stieg plötzlich aus dem Auto und attackierte den Biker mit einem Tischbein. Dabei verletzte er ihn am Arm und an den Fingern.