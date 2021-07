Sebastian Pannek nach Horror-Unfall im Krankenhaus

Pannek, der 2017 in der siebenten Staffel der RTL-Show „The Bachelor“ mitgemacht hatte, berichtete seinen Followern in seinem Stories-Bereich auf Instagram, vom Krankenbett aus, dass er operiert werden musste. „Ich hatte heute einen Arbeitsunfall“, erzählte Pannek in einem Video, das ihn mit nacktem Oberkörper auf seinem Krankenlager zeigt.