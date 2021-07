Coronavirus-Fälle bei italienischen Journalisten

Der Presseraum wird in Coverciano heute vollkommen leer bleiben. Die PK um 14 wird also nur virtuell stattfinden, öffentlich ist die nicht zugänglich. Beim Spiel Italien-Spanien waren drei italienischen Journalisten positiv getestet worden, einer von ihnen flog auch bereits nach Italien zurück, die anderen beiden befinden sich in London in Quarantäne.